В Северный Казахстан придет долгожданное тепло

Уже в эти праздничные выходные, когда столбик термометра может подняться до +31 градуса, о демисезонной одежде наконец-то можно будет забыть. Но только до середины мая, именно тогда в северный регион ненадолго придут заморозки. К концу текущего месяца в области снова станет тепло.

Татьяна Марьина, ведущий синоптик филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры ночью до +7+12, днем до +20+25. Количество осадков за месяц ожидается около нормы, местами больше нормы. Местами дождь, гроза предполагаются во второй и третьей декадах.

Дарья Пышмынцева