В Северном Казахстане ветераны ВОв получат по миллиону тенге

Считанные дни остались до дня победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса запланированные парады к юбилейной дате отменены. Но государство не оставит без внимания ветеранов и тружеников тыла, сообщают в пресс-службе акима города Петропавловска.

В нашем регионе на праздничные выплаты выделили 272 миллиона тенге: 53 ветерана ВОв получат по миллиону, и по 30 тысяч тенге — 6,5 тысяч тружеников тыла, а приравненные к участникам Великой Отечественной войны — по 100 тысяч тенге.

Также в числе получателей — блокадники, бывшие узники концлагерей, жёны и мужья инвалидов и участников войны, которых уже нет в живых. Размеры выплат зависят от категории и варьируются от 30 до 100 тысяч тенге, в этом году для получения денежных средств предусмотрели 14 категорий.

Айгерим Муканова