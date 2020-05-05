В Северном Казахстане ветераны ВОв получат по миллиону тенге

Новости МТРК

19:44 5 Мая 2020

Считанные дни остались до дня победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса запланированные парады к юбилейной дате отменены. Но государство не оставит без внимания ветеранов и тружеников тыла, сообщают в пресс-службе акима города Петропавловска.

В нашем регионе на праздничные выплаты выделили 272 миллиона тенге: 53 ветерана ВОв получат по миллиону, и по 30 тысяч тенге — 6,5 тысяч тружеников тыла, а приравненные к участникам Великой Отечественной войны — по 100 тысяч тенге.

Также в числе получателей — блокадники, бывшие узники концлагерей, жёны и мужья инвалидов и участников войны, которых уже нет в живых. Размеры выплат зависят от категории и варьируются от 30 до 100 тысяч тенге, в этом году для получения денежных средств предусмотрели 14 категорий.

 

 

Айгерим Муканова

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