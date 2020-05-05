С 4 мая в СКО начался второй этап послабления режима ЧП

Из 30 инфицированных коронавирусом в регионе в инфекционном стационаре остались только двое. На домашнем карантине находятся 1250 человек. Несмотря на положительную динамику, в СК сохраняются ограничительные меры.

Но, послабления режима североказахстанцы все же дождались. С 4 мая начался второй его этап. Возобновили работу некоторые субъекты предпринимательства с соблюдением всех санитарных правил.

Арман Кушбасов, руководитель отдела оценки рисков качества медицинской помощи департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Это обеспечение неснижаемого запаса средств защиты, медицинских масок, дезинфицирующие и моющие средства, антисептики для обработки рук, определить ответственное лицо за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, постоянно проводить инструктаж среди работников о соблюдении личной и производственной гигиены.

А еще предпринимателям нужно позаботиться о возможности безналичного расчета за полученные услуги, работать по предварительной записи и исключить зоны ожидания, где могут скапливаться люди.

Арман Кушбасов, руководитель отдела оценки рисков качества медицинской помощи департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Максимально обеспечить расстояние между работником и посетителем за исключением салонов красоты и парикмахерских, это не менее двух метров, минимизировать прямые контакты персонала с клиентами, обеспечить влажную уборку не менее двух раз в сутки, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, перил, контактных поверхностей, столов, стульев, мест общего отдыха.

Кроме того, постановлением главного санитарного врача области возобновляются внутренние регулярные авиарейсы. Но чтобы, к примеру, улететь в южную столицу, нужно сдать тест на коронавирус. Сделать это можно в медицинском центре «Олимп», справка будет действительна в течение 7 дней.

Некоторые смогут пройти ПЦР -диагностику бесплатно. Скринингу подлежат медики, полицейские, социально-уязвимые и другие категории граждан. Как ни странно,работников СМИ, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей, в этот список не включили.

Арман Кушбасов, руководитель отдела оценки рисков качества медицинской помощи департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Массовый скрининг начался с 17 апреля этого времени обследовано 8113 проб, это 17 категорий, возражений среди обследованных не было, расходных материалов у нас достаточно, сейчас в наличии 4300 тест систем для скрининга.

Отмечу в СК бесплатно скрининг смогут пройти 37 тысяч человек.

Алена Хан