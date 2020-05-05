Работа по реализации интерактивной карты открытых бюджетов — активна

Ежедневно на развитие сферы образования в Казахстане выделяются большие средства. Но, не все они осваиваются рационально. Нередки случаи хищения из государственной казны. О таких фактах говорили на совещании с участием специалистов управления образования и департамента по противодействию коррупции.

В нашем регионе с начала 2020-го года таких случаев не зарегистрировано. А вот в 2019 -м в производстве находилось несколько уголовных дел в отношении директора, преподавателя и фармацевта Северо-Казахстанского медицинского колледжа.

По поручению акима области Кумара Аксакалова в регионе активизировали работу по реализации интерактивной карты открытых бюджетов. В управлении образования провели мониторинг ее заполнения специалистами районных отделов.

Выяснилось, что в Тайыншинском и Айыртауском районах бюджет размещен одной строчкой, не видно статей расхода. В Есильском и Мамлютском планы финансирования не подкреплены печатью и подписью. Никаких нареканий нет к работе администрации школ Петропавловска, районов Г.Мусрепова и Кызылжарского.

Дамир Хабибулин, руководитель управления департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Были затронуты вопросы их заполнения, их недостатки в заполнении бюджетов на данной карте. К основным нарушениям можно отнести: некорректные заполнения наименования бюджета и выделенных средств. Данная карта позволит населению узнать, сколько средств, и на что из государственного бюджета было выделено.

Айгерим Муканова