Госархив систематизировал данные о североказахстанцах, участвовавших в ВОв

Боевой путь каждого солдата Победы. В электронной базе данных СК архива 70 тысяч имён. Это наши земляки, которые сражались на полях Великой Отечественной войны.

Информацию о солдатах-североказахстанцах в архиве собирали 5 лет. Итог кропотливой работы — уникальные данные о тысячах наших земляках, про которых мы ничего не знали.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Большую помощь в сборе материалов и систематизации документов сыграли такие издания, как «Боздактар». В 90 года она была издана. И «Солдаты Победы». Инициаторами этой книги был совет ветеранов области.

А ещё поднимали казахстанские, белорусские и российские архивы, документы министерств обороны. Но даже там информация не была полной. Некоторые призывники в базу данных и вовсе не вошли.

Но белые пятна удалось заполнить. Только по Мамлютскому району внесли в базу 135 человек, которые ранее нигде не числились. В Уалихановском районе таких было 187.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Среди них я бы назвала имя Жумагулова Каирдена. 1907 г.р. Он был призван Кызылтуйским районным военкоматом. Женат, имеет троих детей. В январе 1941 был призван. В мае 1942 попадает в плен. Оказался на территории Польши. Так формировали освободительные армии. Он оказался в составе русской освободительной армии. Когда велись бои, оказался на территории Белоруссии.

Его боевой путь удалось проследить, поднимая сразу несколько архивных документов. Такую же кропотливую работу проделали и с делом Каирбека Касимова тоже из Уалиханоского района. Во время ожесточённых боёв под Харьковым попал в плен. После освобождения вошёл в партизанский отряд.

В 45 -м году погиб на территории Восточной Пруссии. Ранее этих данных о нашем земляке не было. Важны они для историков и архивистов, но куда ценнее для потомков. Многие из них нашли информацию о предке, который считался без вести пропавшим. А кто-то, наконец, смог узнать то святое место, где захоронен его герой войны.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Мы выявили, что в городе Великие Луки похоронены наши земляки. Козлов А.А., Латышев С.И., Момот И.И. Для них город Луки в конце 40-начале 50-х поставили памятник. Это братская могила. Здесь похоронены более 6 тысяч воинов.

Ещё одна сложность, с которой сталкиваются архивисты — неправильно написанные фамилии и имена. В спешке их немного коверкали, путали или пропускали буквы. Сегодня неизвестными остаются сведения о 30 тысячах североказахстанцев, которые ушли на фронт. В областном архиве планируют отследить путь каждого из них.

Айгерим Мукашева