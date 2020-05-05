Авария на мосту произошла в Петропавловске

Инцидент произошел в понедельник днем. 35-летний водитель большегруза, минуя запрещающие знаки, хотел проехать через мост. Вот только позабыл, что транспорт по габаритам не подходит для проезда и попросту не протиснется через переправу. Как результат — повреждение верхней конструкции моста и серьезная автомобильная пробка.

Жолдыбай Тентеков, директор СКОФ РГП «Национальный центр качества дорожных активов»:

— Снесло балку фермы и нарушились горизонтальные связи. Балку, которую он сломал, повисла. Возникала угроза. Были такие условия, что могло произойти еще хуже. Вчера это все было устранено силами ДЭУ-63.

Виновника ДТП стражи порядка задержали. За грубые нарушения правил дорожного движения на него составили 2 административных протокола. Теперь водителю придется заплатить штраф почти 140 000 тенге. Кроме того, организация, в которой мужчина работает, обязана оплатить ремонт моста.

Жолдыбай Тентеков, директор СКОФ РГП «Национальный центр качества дорожных активов»:

— По прошлому ДТП, которое было у нас, нарушены были 3 балки всего лишь и тогда был ущерб на 4,8 миллиона. А здесь плюс фермы, могут получиться скрытые дефекты. Средств я не могу оценить, это будет оценивать проектная организация, которая будет отсчитывать полностью.

По словам дорожников, повреждение конструкции моста не были серьезными, поэтому автомобильное движение по нему восстановили тем же днем. Из-за этого происшествия пришлось установить еще несколько запрещающих знаков.

Абай Альжанов