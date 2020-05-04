В Северном Казахстане продолжается весенняя вакцинация скота

Сельское хозяйство

22:06 4 Мая 2020

На домашнем подворье у Сабита Макенова коровы, овцы и лошади. Одним словом, небольшая ферма. За каждой головой нужен тщательный уход. Чтобы обезопасить свой скот от различных болезней, дважды в год проводит вакцинацию. Животных обследуют на туберкулез, бруцеллез и сибирскую язву.

Сабит Макенов, житель с.Элитное, Кызылжарский район:

— Всех животных вакцинируем и весной, и осенью. Почему вакцинация необходима? Чтобы знать, что здоровый скот у нас. Мы сами потребляем молоко, дети пьют. На зиму заготавливаем масло, сметану, творог. 

Сначала ветеринары осуществляют забор крови у поголовья. Результаты придут через 3 дня. Если заболеваний не обнаружат, то тогда приступят к вакцинации. Прививать домашних животных ветврачи Кызылжарского района начали еще в марте.

Они обходят каждое подворье, ставят прививки, данные записывают в ветпаспорт. Привили уже больше 40 тысяч крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей и свиней.

Олжас Болыспаев, заместитель руководителя управления ветеринарии СКО:

— На сегодняшний день 70% поголовья животных исследовано. Эпизоотическая ситуация в области стабильная. Вакцины у нас в области достаточно, нам ее присылают с Министерства сельского хозяйства.  Ветеринарные специалисты обеспечены спецодеждой, работают в масках и перчатках. После посещения подворий обрабатывают себя дезинфицирующими средствами. 

В этом году ветеринары СК запаслись вакцинами в полном объеме. На эти нужды из республиканского бюджета выделили 800 миллионов тенге. Даже несмотря на режим карантина, работу специалисты продолжают по плану. Весенняя вакцинация скота продлится до июня.

 

 

Абай Альжанов

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