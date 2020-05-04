В преддверии Дня победы в регионе проходят онлайн-мероприятия

Народ в потоке истории

19:43 4 Мая 2020

Первый эфир прошёл под названием «Звезда героев». В музее имеется отдельный зал, посвящённый ВОв. Дети и взрослые всегда с особым интересом рассматривают каждый экспонат, приезжают и родные погибших солдат.

Но на данный момент посещение музея невозможно, поэтому работники решили проводить онлайн-экскурсии. В первой трансляции рассказали о жизни петропавловца Александра Матвеева. Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной.

На фронте был командиром роты, затем батальона мотострелковой бригады. Участвовал в боях на Курской Дуге, форсировал Днепр и Прут.

Сражался в великой битве на Волге, в кровопролитном сражении, которое продолжалось 200 дней и ночей, свой вклад Александр внес и в освобождение множества городов. Он не единственный, о ком расскажут североказахстанцам в предпраздничные дни.

Вера Андреева, специалист областного историко-краеведческого музея:

— В рамках онлайн-демонстраций «История одного предмета» 4,5 и 6 мая проводим эфиры. Мы рассказываем вам о земляках, участниках ВОв. 5 мая в 12:00 мы расскажем о Жанаве Оразае, снайпере 316- стрелковой дивизии. 6 мая в 11:00 эфир будет посвящён фронтовым письмам Павла Чинишлова, которые бережно хранятся в фондах нашего областного краеведческого музея.

 

 

Айгерим Муканова

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