В Петропавловске завершили спецсборы военнообязанных

О том, что в Казахстане начался призыв военнообязанных на специальные сборы Максим Кунгель узнал через СМИ. И уже на следующий день изъявил желание вступить в ряды добровольцев. С введением в стране режима чрезвычайного положения, как и многие казахстанцы, временно остался без работы. Но сидеть без дела Максим не привык.

Максим Кунгель, военнослужащий сводной роты бригады территориальной обороны СКО:

— Мы занимаемся обработкой города. Обрабатывали более 200 домов. Люди реагировали хорошо: кто-то звал на чай, кто-то кричал спасибо. В общем, благодарности было уйма.

Вызвался помочь в трудное для всей страны время и Наурызбай Касымов. Долг Родине парень отдал ещё два года назад. И вот снова в строю.

Наурызбай Касымов, военнослужащий сводной роты бригады территориальной обороны СКО:

— Остаться в стороне я просто не мог. Сомнений в том, что буду участвовать в сборах, не было. Это наш общий долг. Ведь только если мы вместе, пандемия нам не страшна. Я очень люблю свою страну, свой родной город. И мне кажется — это самое минимальное, что мы могли сделать. Ничего сложного в нашей работе не было. Особенно мотивируют добрые, благодарные люди. С такими хочется делать больше и больше.

Всего в нашей области на специальные сборы призвали 39 военнообязанных. В большинстве своём, это те, кто уже служил в армии и те, кто окончил военно-техническую школу. В течение 20 дней ребята занимались дезинфекцией улиц областного центра.

Даулет Толыбай, помощник акима СКО по вопросам военной безопасности и обороны:

— В нашей области с 14 апреля по 3 мая, были проведены сборы военнообязанных. За 20 дней сборов продезинфицировали более 3000 тысяч объектов. Это остановки, детские площадки, подъезды. Сегодня проводится торжественная часть — заключительный день сборов. Каждый военнообязанный будет поощрен.

Участникам сборов вручили благодарственные письма от имени главы региона и денежное вознаграждение в размере 42500 тенге. Оценили труд ребят и жители города.

Людмила Лысенко, жительница г. Петропавловска:

— От всей жителей двора, наших домов выражаем благодарность тем ребятам, которые приняли участие в дезинфекции жилого двора. подъездов, это очень хорошее дело. Они здорово помогли. За ту работу, которую они проделали, мы им очень благодарны.

Анжелика Сычева