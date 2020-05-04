В Петропавловске в канун Дня Победы отремонтировали 4 обелиска

Блиндаж, памятник воину-освободителю, пушки времен второй мировой. Такой облик парк Победы приобрел 10 лет назад. В центре по охране историко-культурного наследия рассказали, что к 9 мая мемориальный комплекс будет выглядеть идеально, внимание уделят каждой детали.

Ракат Мамбеталинов, директор центра по охране историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации СКО:

— В текущем году на большинстве памятников произведены ремонты. К примеру, в Петропавловске — это мемориал боевой славы, Вечный огонь, обелиски в парке Победы, культуры и отдыха. А также памятник 314-й стрелковой дивизии.

До конца недели пройдут субботники на городских кладбищах, где находятся братские могилы. Со стороны территории рядом с памятниками выглядят аккуратно и чисто, но только если не пробираться вглубь.

До 9 мая в порядок приведут объекты истории, связанные с Великой Отечественной и в районах, где средства на эти цели, в основном выделяют спонсоры.

Ракат Мамбеталинов, директор центра по охране историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации СКО:

— К примеру, в селе Белом Мамлютского района за счёт спонсоров крестьянских хозяйств был отреставрирован обелиск на сумму 3 млн тенге.

Всего в СКО находятся больше полтысячи памятников, посвящённых ВОв. 12 из них охраняет государство.

Дарья Пышмынцева