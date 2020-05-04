В музее ДП особое место занимают экспозиции, посвященные Победе в ВОв

В музее Департамента полиции особое место занимают экспозиции, посвященные Победе в Великой Отечественной. Среди документов и редких фотографий здесь хранятся образцы амуниции, оружие и боеприпасы. Это десятки экспонатов, которые отображают жизнь, быт солдат-фронтовиков.

Любовь Осинская, заведующая музеем ДП СКО:

— На этом монументе высечены имена 770 сотрудников ОВД СКО — ветеранов Великой Отечественной войны. Большинства из них уже нет среди нас, но многие живы в стенах нашего музея, куда они передали самое дорогое, самое ценное из того страшного времени: фронтовые гимнастерки, котелки, фляжки, ложки, документы и многое другое.

Наш земляк Александр Фролович Понуровский был призван в армию в 1940 году. Воевал на Западном фронте. Участвовал во взятии Бреста, Гомеля, освобождал Беларусь, Польшу, Восточную Германию. Победу встретил в звании старшего лейтенанта.

Уже в послевоенные годы он посвятил долгие годы службе в органах внутренних дел. На пенсию вышел в звании полковника. Одним из подарков музею от фронтовика стала самодельная алюминиевая солдатская ложка, которая многие годы хранится в зале боевой славы североказахстанской полиции.

Любовь Осинская, заведующая музея ДП СКО:

— Эту ложку для любимого командира изготовил один из солдат во время отдыха между боями под городом Брестом. Сделана она с огромной любовью и передана как напутствие счастливого возвращения домой к любимой супруге.

В разные годы в органах внутренних дел Северо-Казахстанской области служил 771 фронтовик. Сейчас их осталось только трое. В канун Дня Победы руководство и личный состав полиции проведают каждого из них, а также 14 тружеников тыла и трёх вдов ветеранов войны.

Абай Альжанов