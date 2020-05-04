«Работал в тылу, а в 16 лет ушёл на фронт, где впервые увидел кровь и смерть»

Николай Дёмин, ветеран Великой Отечественной войны:

— Как мы ждали этот день. Этот день мы приближали, как могли.

День Победы Николай Дёмин приближал и на линии огня, и в тылу. В 42-м году он 7-классником трудился на заводе имени Кирова. Поблажек детям не делали. Да они и не просили. Работали в ночную смену по 12 часов, засыпали прямо за станками, но никогда не жаловались.

Всё для фронта, всё для победы. Ради неё готовы были и жизнь отдать. Вчерашние школьники шли в военком, просились на войну. Среди них был и Николай Дёмин. «Мал ещё, приходи позже», говорили 16-летнему мальчишке. Но этот парень умел убеждать.

Николай Дёмин, ветеран Великой Отечественной войны:

— Товарищ капитан, ну что Вы?! Ведь мы комсомольцы! На фронт нам надо! Надо Родину защищать. Такой у нас, у всех настрой был. Ну он говорит, давай я тебя запишу, как доброволец.

Добровольно под пули, добровольно в окопы. В пехоте было сложнее всего, каждый день, как на минном поле, вспоминает Николай Иванович. Он был разведчиком. Добывал ценную для армии информацию, работал у врага под носом.

Попадал под обстрел, оказывался лицом к лицу с фашистами. Но родился под счастливой звездой. Не всем так повезло.

Николай Дёмин, ветеран Великой Отечественной войны:

— Начались бои по освобождению Белоруссии. Под Витебском окружили большую группу немцев. А наш 706 стрелковый полк понёс большие потери. Мы молодые ребята были, необстрелянные ещё. Увидели, сколько убитых наших ребят, наших товарищей. Машины, пушки, танки. Идёшь, идёшь. Столько побитых, убитых, раненых. Господи!

Их место в полку заняли прибывшие солдаты. Такие же молодые, неопытные, но отважные. Их перебросили на Прибалтийский фронт. Освободили литовский город Шауляй. Там Николай Дёмин и получил первое ранение.

Николай Дёмин, ветеран Великой Отечественной войны:

— Мы город прошли, а немцы отступили на запасные позиции. Возле леса, км за городом. Мы вышли в поле. А они по нашей пехоте по нам, ведут артиллерийский обстрел. Большие взрывы лупят снарядами.

Один из этих снарядов упал рядом с Николаем Дёминым. Зацепил он и его четырёх боевых товарищей. Командир взвода погиб на месте. Выбежали из-под обстрела. Раненые, но живые, отправились в полевой госпиталь. Там из плеча Николая Ивановича вытащили осколок. Длиной см 4-5.

Оставшиеся мелкие трогать не стали. Слишком много раненых бойцов, времени не было. После месяца в госпитале петропавловец отправился в танковые войска. Освобождали литовские города. Нарывались на минах, горели танки, обстреливали.

Что ни день, то бой и испытание. Каждый в памяти ветерана сохранился навсегда. Но есть один особенный день. Его Николай Иванович вспоминает и со слезами, и с улыбкой.

Николай Дёмин, ветеран Великой Отечественной войны:

— Смотрим, аэропорт — стрельба, ракеты взрывают. Думаем, что такое. Прибегает командир полка, срочно строиться. Мы выстроились, стоим. Он говорит, товарищи, День Победы! Как начали все кричать, из автоматов лупим, стреляем вверх, офицеры. Кто заскочил в танк, из пулемётов. Как мы ждали этот день.

После войны с Японией. К гражданской жизни Николай Иванович вернулся только в 50-м году. Ему было 24. Устроился на работу в «Союзцелинвод», сейчас это «Есиль су».

Там трудился до пенсии. Сейчас ветерану 93 года. У него пятеро внуков и двое правнуков. А недавно родилась праправнучка. Большая семья любит и гордится своим Героем победы. Как и коллектив «Есиль су». Из 24 ветеранов войны, работавших в «Есиль су», в живых осталось только трое.

Айгерим Мукашева