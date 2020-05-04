Посевная площадь в СК в этом году составит 4 млн 209 тыс га.

В этом в СК увеличат посевы сои. Её будут выращивать на площади 47 тысяч гектаров. Больше посадят гречихи — для обеспечения продовольственной безопасности. Сейчас в регионе ведутся работы по задержанию влаги, их выполнили на 96-ти процентах земель.

Также планируется внести в почву 130 тысяч тонн минеральных удобрений, половина от общего объема уже на складах. Предусмотрено также приобретение ГСМ по льготным ценам.

Куандык Шакубаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства СКО:

— На весенне-полевые работы выделено 68,9 тыс тонн с двух заводов: Атырауского и Павлодарского нефтеперерабатывающего, мартовские в объеме 10 тыс уже поступили по цене 165 тенге за литр.

Материальная поддержка — одна из главных составляющих успешного развития сельскохозяйственного производства. Для укрепления финансовой стабильности товаропроизводителям одобрили выдачу кредитов на проведение весенне-полевых работ. Это 502 заявки на 19,6 млрд тенге.

Куандык Шакубаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства СКО:

— В этом году у нас предусмотрены несколько программ льготного кредитования. На эти цели по республике выделили два транша 70 млрд и 100 млрд. Этой поддержкой действительно пользуются наши аграрии через финансовые институты, которые есть у нас в области.

Проводить посевную кампанию специалисты опытной станции рекомендуют с 10 мая по 5 июня. А пока местные аграрии занимаются подготовительными работами.

К примеру, в Уалихановском районе по состоянию на 4 мая аграрии внесли 658 тонн минеральных удобрений, протравили больше 7 тысяч тонн семян. В 2020-м 126 тысяч гектаров здесь отвели под зерновые и зернобобовые.

В основном под пшеницу — 100 тыс. га, почти по 2 тыс. га под чечевицу и зерносмесь. Масличные посеют на площади в 46 тысяч гектаров. Это лён, рапс и подсолнечник. 29 тысяч займут кормовые. 24 тысячи гектаров отвели под пары.

В условиях карантина в областном управлении сельского хозяйства создали штаб для оказания помощи сельхозтоваропроизводителям.

Куандык Шакубаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства СКО:

— Обеспечивают беспрепятственное перемещение грузов, семян, запасных частей, в целом у сельхозтоваропроизводителей нареканий нет.

Алена Хан