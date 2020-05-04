Краевед В.Яворская нашла информацию о своих близких-фронтовиках

Детские воспоминания времён войны — вещь удивительная, уникальная, — рассказывает труженица тыла, педагог с 50-летним стажем, краевед Вера Яворская. Какие-то моменты, например, пугающие и тревожные преобразовывались в сознание и становились чуточку мягче.

А редкие мгновения радости, напротив, были такими яркими, будто каждый раз перед ними в детские руки попадал калейдоскоп с цветными стёклышками. Вере Никитичне всегда казалось, что она на все вокруг смотрит сквозь волшебную трубу, с интересом, смешанным с любопытством.

Это чувство не угасло даже, когда, сидя в парке с папой, с мороженым и морсом в руках, она узнала, что началась Великая Отечественная. Намного позже, став педагогам, прикоснувшись к фактам и цифрам, Вера Яворская по-настоящему поняла, что такое война.

Вера Яворская, краевед:

— На фронт ушло 100 тысяч североказахстанцев. 25 тысяч из города, 75 тысяч из села. Население Петропавловска составляло примерно 113 тысяч, вы представляете, что это такое, сколько людей ушло. Из 100 тысяч североказахстанцев вернулось только 55, 45 тысяч остались на полях войны. Причем в книгу память занесено, только 35 тысяч, судьба 10 тысяч осталась неизвестной.

Они отдали свою жизнь за мир и свободу, за победу, которую всеми силами приближал, каждый, кто ушёл на фронт. Герои Советского союза, Кавалеры ордена славы. В общей сложности, в нашем регионе их 66.

Огромную поддержку, тем, кто находился на полях Второй мировой оказывал тыл. Заводы, предприятия, совхозы, в последних наравне со взрослыми трудились дети, основной же костяк рабочих, за, так называемой, линией огня, состоял из женщин.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Обувь, подходящая к сумке, укладка, макияж, маникюр. Современные представительницы прекрасного пола хотят всегда выглядеть идеально. В годы Великой Отечественной — практичность во внешнем виде вышла на первый план, а красота на второй, да и удивлять ею было некого, все время тружениц тыла уходило на работу в поле или у станка.

Вера Яворская, краевед:

— За время войны на фронт было отправлено 121 тысяча 770 теплых вещей, в том числе 5 тысяч пар валенок 16 тысяч теплого нательного белья, 18 тысяч 350 пар варежек, 23 тысячи телогреек и брюк, 20 тысяч шапок. К концу 41-го года 4670 женщин сели за руль полуторок тракторов, комбайнов. Помогали и дети. Выходило, как по Некрасову: «В больших сапогах, в полушубках овчинных, а сам с ноготок. Иногда люди видели, что пашет лошадь, а не видно, как эта лошадь идет, а, оказывается, маленький мальчик сел на лошадь и прилег, его не видно даже.

Невидимый труд и очень большая надежда, на то, что война закончится, враг уйдёт. И он ушёл. Вера Никитична рассказала, что в День Победы на столе в каждом доме устроили «пир на весь мир» главными блюдами, которого был винегрет и отварной картофель. А в голове у каждого советского гражданина крутились одни и те же слова.

Вера Яворская, краевед:

— Выступал Калинин, вы знаете его старческий голос звучал, так проникновенно, он начал выступление так. Граждане и гражданки Советского союза, Великая Отечественная война окончена, поздравляю Вас.

Айгерим Мукашева