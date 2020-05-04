ДЧС: За минувшую неделю в регионе произошло 17 пожаров

Первый крупный пожар произошёл 2 мая в селе Прибрежное Кызылжарского района. Пламя охватило цех по производству яичных лотков площадью 1100 кв. метров. Причина возгорания, по версии спасателей, стало неосторожное обращение с огнем.

Нурлан Кульбаев, начальник службы пожаротушения ДЧС СКО:

— 2 мая в 18.32 на пульт пожарной части поступило сообщение о том, что горит цех. На месте пожара работают 9 единиц техники и 58 человек личного состава. На месте пожара создан оперативный штаб и 3 боевых участка.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Чего не скажешь о 2 пожаре, который произошёл тем же днём в с. Червонное района им. Г.Мусрепова.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Пламенем был охвачен весь дом полностью. На месте пожара был обнаружен труп женщины 1966 года рождения. Причина пожара- неосторожное обращение с огнем. Также, со слов соседей, женщина вела асоциальный образ жизни.

Лесные и степные пожары. С начала этого года по области зарегистрировано свыше 400 случаев возгорания сухой травы. Огонь охватил площадь более 560 гектаров. Кроме того, в регионе произошло 12 лесных пожаров. Общий ущерб, причинённый государству, 1 миллион тенге.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В целях выявления и пресечения неконтролируемых отжигов в области созданы 55 мобильных групп, в которые входят сотрудники органов гражданской защиты и местной полицейской службы, лесного хозяйства, управление природных ресурсов. Ежедневно ими осуществляются рейды.

За бесконтрольный отжиг сухой травы, а также мусора и стерни, грозит суровое наказание. К примеру, с начала пожароопасного периода к административной ответственности привлекли 71 человека. Сумма штрафов, которые им выписали полицейские, превысила 230 тысяч тенге.

Также, в департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали о паводковой ситуации. Она сейчас в регионе стабильная. Наблюдается снижение уровня воды на Сергеевском водохранилище и Петропавловском гидроузле.

Абай Альжанов