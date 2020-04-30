Ветеринары СК на блокпостах контролируют поставки сельхозпродукции

С раннего утра и до самого вечера Баян Жумабекова осуществляют санитарный контроль и проверяют у водителей, перевозящих сельхозтовары, документы. Ветеринар это делает для того, чтобы вся продукция, которая попадает в областной центр, была качественной, а главное — безопасной. Молоко, мясо, рыба, овощи, фрукты. Список немалый.

Баян Жумабекова, ветеринарный специалист управления ветеринарии СКО:

— Мы проверяем. К примеру, останавливается транспортное средство, у них имеется ветеринарно сопроводительные документы и справки, где указываются наименование продукции, количество. Затем это все мы регистрируем, фотографируем и отправляем в штаб. Условия работы — тяжелые. Мы стоим по 12 часов.

Проверяют сельхозпродукцию на 3 блокпостах. Почти за месяц со дня введения карантина по «зеленому коридору» провезли 136 тонн мяса, 2 тысячи тонны молока и 21-а — рыбы. Владимир Хватков работает на предприятии «Маслодел». Ежедневно поставляет молоко в город.

Владимир Хватков:

— По закону все документы есть. Правильно делают, что проверяют. Нельзя людей травить. Чтобы качественное молоко, продукция была.

Но не все сельхозтоваропроизводители соблюдают санитарные правила. С начала апреля ветеринары выявили 5 фактов нарушений, когда водители перевозили продукцию без разрешающих справок.

Абай Альжанов