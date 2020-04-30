В Петропавловске подходят к завершению спецсборы для военнообязанных

За очень короткое время эти ребята быстро освоили профессию дезинфектора. Габит Кожахметов одним из первых вступил в ряды добровольцев. После того как он ушел в вынужденный отпуск, решил, что не будет сидеть сложа руки.

Габит Кожахметов, военнослужащий сводной роты бригады территориальной обороны СКО:

— До режима ЧП я работал на одном из предприятий, где производят поверку бытовых счетчиков. Потом нас отправили в отпуск. Решил даром не терять время и записался на специальные сборы. И вот я здесь. 16 дней мы с ребятами занимаемся дезинфекцией.

Подъезды, двери, игровые площадки, лавочки. Чтобы вирус не распространялся, бойцы обрабатывают везде тщательно. Сегодня они вышли на очередной маршрут. Это улица Абая. С собой у ребят опрыскиватель с дезраствором на 20 литров. Его должно хватить на несколько дворов.

В борьбе с коронавирусом помогает и Кирилл Делингевич. Несколько лет назад парню довелось служить в армии. Дезинфекцией занимается тоже с первых дней основания отряда.

Кирилл Делингевич, военнослужащий сводной роты бригады территориальной обороны СКО:

— Наша ценность в работе заключается в том, что мы не даем дальше вирусу продолжаться, чтобы не было больше зараженных. Мы оказываем помощь Петропавловску. Хотим быстрее вернуться в обычное русло. Чтобы можно было , как прежде, гулять, ходить на работу.

В день военнообязанные обрабатывают по 250 домов. Расходуют они примерно 150 литров дезраствора. На запланированный маршрут выходят с 9 утра до 6 вечера.

Даулет Толыбай, помощник акима СКО по вопросам военной безопасности и обороны:

— После объявления указа президента о призыве на воинские сборы в местные органы управления обратились более 150 человек в первые дни. Отобрали 39 человек, которые были годны по состоянию здоровья. Хотелось бы отметить ребят, которые в тяжелое время проявили инициативу и добровольно прибыли помочь нашей стране.

К дезинфекции военные приступили в середине апреля. За это время добровольцы обработали больше трех с половиной тысяч объектов, в том числе и блокпосты на окраинах города. Специальные сборы для военнообязанных завершатся 3 мая.

Абай Альжанов