В этом году в Мамлютском районе отремонтируют 54 км дорог

В сутки около 150 грузовых авто пересекает пограничный пост «Жанажол». Каждого водителя проверяют на коронавирус. Как и тех, кто пересекает границу пешком. В день таких порядка 30. На машине скорой помощи каждого отвозят в районную больницу.

Там 1-2 дня они ждут результатов ПЦР. Это сейчас самый точный метод исследования на COVID-19. В эффективности сомневаться не приходится. Именно на этом посту выявили двух заболевших.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сейчас будет нагрузка, имейте в виду. Организованные группы пойдут и вахтовики. В РФ сейчас неспокойно. С каждым днём увеличивается. И выход в РК географически многие предпочитают вернуться через Петропавловск.

Плюс из России на родину возвращаются казахстанские студенты. Нужно быть технически готовыми, чтобы не допустить столпотворения на границе. Пересекать жителям и гостям области пост «Жанажол», кстати, будет в разы приятнее. В этом году заканчивают его реконструкцию.

Болатбек Айтбаев, директор СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:

— Подойдёт дорога 2 тех категории и вот эти участки будут асфальтированы до существующих объектов сервиса. 40 м ширина.

И, наконец, приведут в порядок придорожный сервис. Объектам, не соответствующим стандартам, здесь не место. Изменится и облик — вот этой дороги — объездной к Мамлютке. По ней большегрузы доставляли зерно на элеватор.

Со временем полотно пришло в негодность настолько, что даже тяжёлая техника перестала здесь ездить. Выбрали другой маршрут — по центральным улицам Мамлютки. Они такого наплыва большегрузов, естественно, не выдержали. Как итог — полностью разбитые дороги, что внутри райцентра, что в объезд.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сейчас мы эту дорогу отремонтируем. Пускаем прямую дорогу на элеватор. Там тоже ремонтируем и закрываем сразу для грузового транспорта. Только легковой транспорт и автобусы. И всё.

На ремонт 3 км объездной дороги потратят около 440 млн тенге. Кроме того, полмиллиарда вложат в дороги внутри города. 4,5 км нового асфальта на главных улицах Мамлютки. Ещё 10 участков прощебенуют. В общем, на ремонт полотна денег не пожалели.

Ведь это, отметил Кумар Аксакалов, кровеносные сосуды экономики и удобства для североказахстанцев. А ещё масштабные ремонт и реконструкция — это дополнительные рабочие места, которые для сельчан лишними не бывают.

Так считает и Смагул Есмукан. Он трудится в дорожной компании. А его супруга — медсестрой в районной больнице. В прошлом году она переехала в нашу область из Тараза по программе переселения.

Айслу Есмукан, жительница г.Мамлютки:

— Отучилась в родном городе на фельдшера. Но найти на работу так и не смогла. Зато здесь, на севере страны, моя профессия оказалась востребованной. Мне нравится, что я могу принести людям пользу. Приняли очень дружелюбно. Дали дом в аренду. Перезимовали, было тепло, не скажешь, что суровый север.

В рамках проекта, который реализуется только в нашей области, для переселенцев построят 2,5 тысячи домов за три года. Свыше 700 из них в этом году. Переселенцы платят аренду за свои квадратные метры, трудятся на селе и решают проблему с дефицитом кадров.

Особенно остро нехватка специалистов ощущается в агросфере. Нужны грамотные и высококвалифицированные работники, которые смогут работать на самой современной технике.

А вот и одна из них. Полевой опрыскиватель Джакта. Таких в Казахстане только два. Этот приобрело ТОО «Новомихайловское-2003».

Азамат Курмангалиев, сервисный инженер:

— Производительность большая. Много опций дополнительных.

В общем, мечта любого агрария. На днях его можно будет увидеть на полях товарищества. Старается не отставать и другая техника. На вид старый К-700. Но новые запчасти, 20 миллионный тюнинг и перед вами такой трактор, что аким области не удержался и сам сел в кабину. «Новомихайловское-2003».

Это хозяйство Кумар Аксакалов назвал примером для других. В этом году они на всей площади посева вносят минеральные удобрения. У хозяйства собственный завод по их изготовлению.

Его, а ещё зерносушилку приобрели по программе «Экономика простых вещей». Таких активных и дальновидных аграриев область поддержит, отмечает глава региона. Техника готова, дизельное топливо по льготной цене поступило. Аким области обсудил с аграриями посевную кампанию.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Очень важно сейчас 100% закрыть влагу. По всей видимости, влаги будет не хватать летом. Лучше не рисковать. Лучше потратиться на влагу.

А ещё не забывать о сельчанах. Помогать им подводить воду к домам, ремонтировать объекты культуры, строить дома. Областной бюджет ответит подведением коммуникаций и ремонтом дорог. Его в этом году проведут на 54 км Мамлютского района.

Айгерим Мукашева