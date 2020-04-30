ТОО «Петропавловские тепловые сети» реконструируют тепломагистрали города

Работы по реконструкции энергетики начали с тепломагистрали №7 на участке от улицы Алтынсарина до ул.Советской. Диаметр трубопровода — порядка 600 мм. Протяженность около 1,5 км. На проведение работ предусмотрели более 950 млн тенге.

Денис Возняк, заместитель главного инженера службы эксплуатации ТОО «Петропавловские тепловые сети»:

— Подрядной организацией является ТОО «Су Энерго Строй». Потребители, запитанные от данной тепломагистрали, будут переведены на временные схемы теплоснабжения.

А это 6 многоэтажных и 77 частных домов, 13 зданий, занимаемых юридическими лицами, 8 -я школа и мини-центр. Все они будут обеспечены теплом и горячей водой в полном объеме. По словам специалистов, реконструкция тепломагистралей позволит снизить тепловые потери на участках и уменьшить износ сетей .

Денис Возняк, заместитель главного инженера службы эксплуатации ТОО «Петропавловские тепловые сети»:

— На 1 января 2020 износ тепловых сетей составил 70%, в том числе магистральных. Основной причиной является недостаточность средств , заложенных в тариф теплоснабжения. При производстве работ используются трубопроводы изоляции, обеспечат они эксплуатацию в течение 25 лет.

В 2020-м году в планах у тепловиков реализовать 3 инвестиционных проекта на общую сумму 2 млрд тенге. Самый крупный из них -реконструкция тепломагистрали по улице Советской: от Изолина до Крепостной. Стоимость его 1 млрд тенге. Отмечу, ремонтные работы продлятся до конца сентября текущего года.

Анжелика Сычева