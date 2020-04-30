Сохранить деловую активность, объемы выпускаемой продукции

Изменения в программу «ДКБ -2025» внесли по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Новые правила вступили в силу с 20 апреля текущего года. Из финансовых инструментов в рамках этой программы осуществляется субсидирование и гарантирование предпринимателей.

Мереке Сыздыков, директор филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по СКО:

— По первому пункту что изменилось? Первое- сняты отраслевые ограничения, за исключением проектов в сфере торговли, второе — унифицирована ставка для предпринимателей на уровне 6 процентов. То есть вы берете в банке кредит под 14%, из них будет субсидироваться разница, конечная ставка будет 6 процентов.

Суммы кредитов теперь увеличены с 2,5 до 7 млрд. тенге. На пополнение оборотных средств до 360 млн тенге по 1 направлению и до 500 — по второму. Еще одно новшество по проектам в сфере торговли.

Теперь кредиты, взятые на пополнение оборотных средств, также подлежат субсидированию, но при лимите не больше 100 млн тенге. Также по новым правилам программой могут воспользоваться субъекты крупного бизнеса.

Мереке Сыздыков, директор филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по СКО:

— Но хочу сделать оговорку, что не весь крупный бизнес, а только те, кто заняты в сфере производства продуктов питания, мыломоющих средств, грузоперевозок , туризма, аренды или управления собственной недвижимостью.

Что касается гарантирования, то в СК это очень востребованный инструмент. Так, с 20 апреля залоговая сумма для начинающих предпринимателей составляет 85%.

При этом увеличен лимит кредитования по первому направлению до 180 млн тенге, по второму — до 360. Для действующих предпринимателей, где гарантия составляет 50% от суммы кредита, лимит тоже стал больше.

Мереке Сыздыков, директор филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по СКО:

— Гарантированию подлежат кредиты на пополнение оборотных средств до 360 млн тенге по 1 направлению , до 500 по второму.

Стоит отметь, что по субсидированию с начала года в регионе поддержали 40 проектов на 3,5 млрд тенге. В основном в обрабатывающей, транспортной и сфере складирования. Гарантированием обеспечили 19 проектов на 1 млрд тенге.

Алена Хан