Рукодельница со стажем из Кызылжарского района делится секретами

Бархат, велюр, плюш, нежный материал, расшитый пайетками, и старая добрая швейная машинка. Алма Жамахаева купила ее в студенческие годы. С той поры использовалась она нечасто, да и не для души, а по необходимости, чтобы подшить одежду, домашний текстиль.

Его изготовление всегда было любимым хобби жительницы села Байтерек, но заниматься им так часто, как хочется, бухгалтер по профессии начала только после выхода на пенсию.

Алма Жамахаева, жительница с.Байтерек, Кызылжарский район:

-У меня рукоделием занимались мама и бабушка. Маленькой я любила за ними наблюдать, подросла и начала учиться. Мне всегда нравилось что-то создавать. Работа занимала практически все мое время, на любимое хобби его просто не оставалось. На пенсии я могу хоть каждый день заниматься рукоделием.

Заниматься и учить близких. Правда, семейные уроки шитья на время карантина пришлось приостановить. Рукоделию она обучила дочь, любовь к нему хочет привить теперь внучкам и правнучкам.

Алма Жамахаева, жительница с.Байтерек, Кызылжарский район:

— Я стараюсь сначала подобрать цвета. Если они не будут подходить, готовое изделие потеряется, его никто не захочет взять в руки, рассмотреть. После того как принимаю решения по цветам, приступаю к пошиву.

Заниматься этим делом нужно только в хорошем настроении, поделилась секретом рукодельница со стажем. Для нее очень важно передать свои навыки юным членам семьи. Ведь создание домашнего текстиля для кочевого народа непросто занятие, а традиция. Они есть у каждого этноса.

Дарья Пышмынцева