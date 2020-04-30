К.Токаев: Коррупцию как социальное зло нужно искоренять

В четверг партийцы «Nur Otanа» вместе с областной антикоррупцинной службой разместили на всех блокпостах предупреждающие баннеры. Таким образом, они напоминают североказахстанцам об ответственности за дачу и получение взятки.
Александр Бодуновский, руководитель специализированной мониторинговой группы внешнего анализа антикоррупционных рисков по СКО:
— Как известно, с режимом ЧП в стране имело место коррупционным правонарушениям. Это дача и получении взяток. В связи с этим мы решили провести такую акцию. Тем самым обозначить на всех блокпостах наглядную информацию гражданам.
Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности:
— Призываем граждан соблюдать в сложное для страны время режим карантина. В первую очередь нельзя допустить коррупционные проявления.
Дарья Пышмынцева