К.Токаев: Коррупцию как социальное зло нужно искоренять

Новости МТРК

20:34 30 Апреля 2020

В четверг партийцы «Nur Otanа» вместе с областной антикоррупцинной службой разместили на всех блокпостах предупреждающие баннеры. Таким образом, они напоминают североказахстанцам об ответственности за дачу и получение взятки.

Александр Бодуновский, руководитель специализированной мониторинговой группы внешнего анализа антикоррупционных рисков по СКО:

— Как известно, с режимом ЧП в стране имело место коррупционным правонарушениям. Это дача и получении взяток. В связи с этим мы решили провести такую акцию. Тем самым обозначить на всех блокпостах наглядную информацию гражданам. 

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности:

— Призываем граждан соблюдать в сложное для страны время режим карантина. В первую очередь нельзя допустить коррупционные проявления.

 

 

Дарья Пышмынцева

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