Единый классный час провели в Казахстане в канун 1 мая

Сделать по-настоящему интересный классный час — та еще головоломка, рассказывает Серик Смагулов. За 6 лет работы в 17-й школе он провел много тематических предпраздничных уроков.

Чем старше дети, тем сложнее их удивить, предвыпускные классы не воспринимают всерьез задания по типу: «Прочитай стих», «Подготовь или посмотри видео или фильм».

Все же главная его задача, как учителя истории, провести им интересный и понятный краткий экскурс во времена, когда праздник 1 мая только появился, рассказать, как он трансформировался, как менялось к нему отношение казахстанцев. И вот когда учащиеся на связи, можно приступать к началу классного часа.

Проходил он в формате диалога. Каждый мог высказаться, поделиться интересной информацией. Серик Смагулов говорит, что привыкнуть вести занятия онлайн сложно, но только вначале, затем это уже вошло в привычку как у него, так и у ребят.

Серик Смагулов, учитель истории школы-комплекса национального возрождения №17:

— Очень хороший контакт налажен, они очень быстро освоились, работают все слаженно. Все зависит больше от учителя, если он сам будет очень благоприятно настроен к процессу обучения, то, конечно, дети также будут отвечать ему, и будут работать.

Работать с интересом и огоньком в глазах. С ним Саяш Кайрулина каждый день приходила в школу-лицей аль-Фараби. Она признается, что иногда ей казалось, что это дети учат ее, а не она их.

Вместе каждый день они совершали «новые физические открытия», теперь делают это через интернет. В этот раз вовсе обсуждают не естественные науки, а праздник. Говорят о нем и поют.

Дарья Пышмынцева