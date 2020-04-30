Дачники обсуждают в соцсетях неудобство времени для поездок на свои участки

Запрещают — плохо, разрешают — тоже не есть хорошо. Петропавловские дачники активно обсуждают в социальных сетях неудобство времени, которое им отвели для поездок на свои участки. Некоторым хочется выбирать его самостоятельно и не опираться на строгий график.

Ожидание автобусов, которые согласно правилам в целях безопасности должны быть заполнены наполовину тоже стало горячей темой для споров и негодования. В «дачные страсти» вмешались представители городского акимата. Вот что они сказали, но прежде давайте послушаем «глас народа».

Североказахстанцы, соцсети: beautymed2018: Я вот не понимаю, если разрешили ехать на дачу, с какой целью ограничивать по времени? В чем смысл и и логика? Ведь действительно, не все могут с утра до вечера находиться на даче… olga_13.09.85: Вы издеваетесь? Почему так рано то? zeladka: Да уж… время удобное, ничего не скажешь…

Первому этапу ослабления карантина, а именно разрешению выездов на дачные участки, петропавловцы радовались недолго от слова «совсем». Полной свободы передвижений они не получили, отсюда и волна возмущений. Неудобство № 1 — установленный временной график.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— С 5 до 8 утра на специальных автобусных маршрутах можно доехать до своего участка. Специально выделяем автобусы, на период действия карантина они будут бесплатными. На личном автомобиле дается возможность с 5 до 7 утра. Днем передвижение дачников будет ограничено. Вечером с 17 до 20-00 на автобусе можно вернуться домой. На личной машине только с 17 до 19 часов.

Главный вопрос, которым задаются некоторые возмущенные дачники, для чего было выбрано именно такое время? В городском акимате объяснили.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Дело в том, что с 8 часов у нас активно начинается движение автотранспорта, автобусы начинают перевозить рабочих на рабочие предприятия, чтобы не было смешения потоков дачников, которые сейчас находятся дома и работников предприятий. Чтобы они не могли заразить друг друга, было принято решение о разделении этих потоков.

15 маршрутов, 55 автобусов. Их количество увеличивалось постепенно, вместе с негодованием людей на долгое ожидание, когда до них дойдет очередь, чтобы наконец-то уехать домой. Напомним, что дачные автобусы для безопасности пассажиров должны быть заполнены наполовину.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Одновременно мы не сможем как вывезти на дачу, так и увезти. Поэтому где-то придется немножко постоять, немножко подождать. Но и сами дачники должны понимать, что если вы приехали пораньше в 5-6 утра, соответственно старайтесь выезд обратно с дачи планировать ориентировочно, планировать на 17:00. Те люди, которые приехали позже на дачи, должны стараться планировать свой выезд на 19:00.

В выходные при хороших погодных условиях количество дачных автобусов снова увеличат. Больше должен стать и лимит терпения, а также понимания со стороны петропавловцев.

Дарья Пышмынцева