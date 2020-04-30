1 мая народ Казахстана празднует День единства

Первыми участниками конкурса стала династия Городецких. Их ансамбль состоит из пяти сестёр — этнических белорусок, проживающих в селе Архангельское Кызылжарского района. 15 лет они радуют североказахстанцев своим творчеством. Принять участие в этот раз вместе с ними решили также внуки и супруг одной из сестёр.

Продемонстрировать свои таланты могут любые творческие коллективы: семейные дуэты, трио,квартеты. Нет и возрастных ограничений. Достаточно разместить свой видеоролик в социальных сетях под хэштегом #birlikanksko. Уже сейчас в интернете под этой отметкой выложены десятки номеров. Активное участие принимают взрослые и дети.

Но, надо сказать, в филиале областной ассамблеи это не единственное запланированное мероприятие. Североказахстанцев ждет насыщенная праздничная онлайн-программа.

Муратбек Абишев, заведующий секретариатом Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана:

— В рамках празднования члены АНК приняли участие в челлендже, где активисты этнокультурных объединений поздравляют всех граждан с праздником. Кроме того, стартовал виртуальный фестиваль, который состоит из цикла мастер-классов в онлайн-режиме. Они подразумевают: приготовление национального блюда, демонстрацию национального обряда и мастер-класс по возрождению национального ремесла.

Оценивать работы участников будут профессиональные эксперты. Итоги конкурсов подведут в день Первомая. Победителей наградят ценными призами.

Айгерим Муканова