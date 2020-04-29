За сутки на Петропавловском гидроузле уровень воды снизился на 5 см.

Паводок

21:21 29 Апреля 2020

Стихия отступает в сторону Тюменской области. Уходит вода и с подтопленных дач. Но всё ещё сохраняются переливы на некоторых дорогах республиканского значения. Ежедневно уровень воды падает на 4-5 см. А вот в районе села Соколовки, напротив, растёт.

Серик Наурузбаев, врио начальника управления ДЧС СКО:

— По Сергеевскому водохранилищу мы наблюдаем подъём уровня воды. Это пришли объёмы воды из Акмолинской области. Вторая волна. Перелив через гребень Сергеевского водохранилищу — 7 см. Ожидаем, что в 1 декаде мая вода у нас прибудем в Петропавловск. Предполагаем, что подъёмы будут незначительны. 

 

 

Айгерим Мукашева

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