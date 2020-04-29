Выезд на дачу, прогулки во дворе, новый режим работы магазинов

Начнем с приятных новостей. Выйти на прогулку, или же просто позаниматься спортом на игровой площадке, североказахстанцы теперь могут с 9 утра и до 8 вечера. Но не дальше своего двора, предупреждают специалисты.

При этом не стоит пренебрегать правилами безопасности, о которых нас постоянно просят медики. Дистанция между людьми должна быть 1,5 — 2 метра.

Арман Кушбасов, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Нахождение на придомовой территории несовершеннолетних должно быть только со взрослыми. Председателям КСК, необходимо обеспечить дезинфекцию и обработку с применением дезинфицирующих средств. Это игровые, спортивные площадки, лавочки, скамейки и т.д. Обработку нужно проводить 2 раза в день.

Смягчение карантина коснулась и дачников. Выезжать на участки садоводы могут как на общественном транспорте, так и на личном авто. На своей машине выехать за город необходимо с 5 утра и до 7 утра. А вернуться домой с 17:00 до 19.00.

Ходить в гости к соседям, устраивать гулянья и пикники на дачах строго запрещено. Также, санврачи ответили на вопрос, касающийся работы блокпостов.

Арман Кушбасов, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Блокпосты нужны, чтобы отсечь людей, которые, возможно, могли занести инфекцию на территорию карантинной зоны. Это делается, чтобы мы сразу могли изолировать зараженного. Поэтому блокпосты будут работать даже и после отмены карантина.

А еще в департаменте сообщили, что с 16 апреля они проводят массовые скрининги среди населения. За последнюю неделю на коронавирус проверили 5 тысяч североказахстанцев. К счастью, ни у кого из них диагноз не подтвердился.

Абай Альжанов