В отделении инфекции 1-й горбольницы продолжают лечиться четверо североказахстанцев

Это одна из больниц белокаменной, куда каждый день поступают новые больные с коронавирусной инфекцией. Только за прошедшие сутки в России их выявили почти 6,5 тысяч, чуть меньше половины от этой цифры приходится на москвичей.

Статистика пугающая, как и возраст пациентов, в организме, которых вирус развивается, а еще обостряет хронические заболевания так стремительно, что их из специальных боксов, переводят прямиком в реанимацию.

И в ход нередко идет тяжелая артиллерия — аппарат вентиляции легких. А чтобы помочь ему лучше справляться со своей задачей больных, среди них есть даже те, кому еще не исполнилось 18-ти, переворачивают на живот, чтобы улучшить оксигенацию — насытить кровь кислородом.

Руслан Тулентаев, врач-реаниматолог Первой городской больницы:

— Если при проведении ИВЛ мы не можем обеспечить достаточную оксигенацию крови, то проводится так называемая пронация. То есть поворот на живот и оксигенация в легких улучшается. По данным российских стационаров, работающих, с больными с коронавирусной инфекцией в пределах месяца, есть необходимость в искусственной вентиляции.

К счастью, ее в инфекционном отделении Первой городской больницы для лечения североказахстанцев с положительными анализами на COVID-19 использовать не пришлось. Сюда дополнительно к имеющимся привезли 5 новых аппаратов ИВЛ, купленных в 2020-м году.

Ведь страховка в вопросах, связанных с новым вирусом, никогда не может быть лишней, город и область вместе с медиками по-прежнему готовы к любому сценарию. Последние перестроились и привыкли к работе в режиме ЧП и карантина.

Наталья Помазанова, врач-инфекционист Первой городской больницы:

— В целом, конечно, режим работы совсем другой. Основное место работы у меня в поликлинике, на обычном амбулаторном приеме, как врач инфекционист, там я была, грубо говоря с 8 утра до 15:00. Здесь у меня смена может выпасть ночная и дневная, и утренняя. Конечно, уже очень хочется домой, хочется к семье, к ребенку.

Возможно, совсем скоро, Наталья вместе с другими специалистами Первой городской увидит свою семью. Этого дня здесь ждут, как праздника. Сейчас в инфекционном отделении Первой городской больницы получают лечение 4-ро североказахстанцев. 25 жителей региона находятся в провизорном стационаре медицинского учреждения. Выписывать из него пока никого не планируют.

Дарья Пышмынцева