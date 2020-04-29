В исправительном учреждение ЕС-164/6 осужденные трудятся в теплицах

Почти как настоящее утро в деревне. Кажется, что через несколько минут местные жители выйдут из своих домов. Мужчины отправятся на работу, женщины с детьми начнут хлопотать по хозяйству. Эдакая сельская сказка. Окунаясь в неё каждый день, Олеся Русак, пусть и на мгновенье, забывает, где находится.

Работа с животными помогает не падать духом, а еще отдавать свою любовь. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, этого теплого чувства в осужденных женской колонии много. Его Олеся вместе с другими «подругами по несчастью», дарит здешним обитателям, у каждого из них есть свое прозвище.

С ними при желании можно и поговорить, поделиться сокровенным, ведь они никому не расскажут, не осудят. Такой вот труд и своеобразная терапия для души.

Олеся Русак, осужденная:

— Пород0ды, значит, белый гигант и серый гигант, бабочка. Перед нами именно она. Гиганты могут до 10-12 кг достигать, сейчас там у нас одна порода «баран», они идут до 16 кг.

Из прохлады в жару. Разведение кур и кроликов, как и создание теплиц в женской колонии — инициатива одного из североказахстанских предпринимателей. Ему доход от реализуемой продукции, осуждённым работа.

Причём та, на которую каждый день хочется бежать. Ведь здесь буйство красок и зелени, круглый год больше + 30. Осужденные решили даже поэкспериментировать и посадили лимон.

Олеся Русак, осужденная:

— Образования здесь никто специального не имеет, я, вообще, портной верхней одежды по образованию, штукатур-маляр, повар. Просто надо любить природу, я и дома любила, там у меня очень много цветов. Мы получаем заработную плату, на наши цели и выплачиваем иск по суду. Мы можем отправлять родным и близким. Вот я отправляла внуку Савелию. Ему было 4 года — день рождения. Я ему отправляла 5 тысяч.

Внуки, дети, близкие, друзья. Тоску по ним испытывают постоянно, а здесь, работая, осужденные отвлекаются. Даже время, оно для большинства из них самый коварный и злейший враг, становится другом, который не стоит на месте, а бежит, вместе с ненужными мыслями.

А их когда речь идет о сроке в 10 лет, столько Олесе Русак дали за хранение наркотиков, бывает очень много. Исправительные учреждения дают осужденным возможность измениться, трудиться и зарабатывать.

Ерлан Мурзатаев, заместитель начальника учреждения ЕС-164/6 ДУИС по СКО:

— На территории учреждения разместили свое производство три индивидуальных предпринимателя, а также один филиал. В основном занимаются предприниматели пошивом изделий для сотрудников, осужденных. Также на данный момент производится пошив масок защитных и костюмов. На территории учреждения находится более 200 осужденных из них 82% на данный момент трудоустроены.

Дарья Пышмынцева