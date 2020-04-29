Уровень коррупции в регионе средний, убеждены североказахстанцы

Новости МТРК

22:36 29 Апреля 2020

На заседании дистанционно выступили акимы нескольких районов, а также руководители региональных профильных ведомств, которые следят за тем, чтобы представители госаппарата трудились честно, прозрачно и максимально открыто.

Для этого почти каждый год разрабатываются новые проекты. Начинают работу открытые акиматы. Они функционируют в областном центре, а также в 8 районах. Оставшиеся должны внедрить такую практику до конца 2020-го года.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— К сожалению, мы говорим о том, что число совершенных преступлений увеличилось по сравнению с 2018-м годом. Увеличилось число сотрудников, которых привлекли к ответственности по сравнению с прошлым годом. Уже в первом квартале текущего года совершенно 16 преступлений. К ответственности привлечено 5 человек. 

 

 

Дарья Пышмынцева

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