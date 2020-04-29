Центр для обслуживания бизнеса открыт в Петропавловске

Новости МТРК

20:55 29 Апреля 2020

Принимать документы будут только по заранее предоставленному списку из областного акимата. В него войдут организации, которым одобрили кредиты. Пока работать ЦОНы будут только с предпринимателями. Жители области продолжат получать госуслуги в онлайн-режиме.

Более 87% государственных услуг доступны сейчас на портале egov.kz. Также некоторые услуги и сервисы есть в мобильном приложении ЕgovМоbile или телеграм-боте.

Чтобы качественно и оперативно их получать в филиале госкорпорации рекомендуют бизнесменам иметь при себе полный пакет документов. Кроме того, соблюдать масочный режим.

 

 

Алена Хан

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