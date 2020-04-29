Почти 40 млн тенге для жертв паводка в Северном Казахстане

Мебель, бытовая техника, заборы. И это только малая часть того, что пострадало от весеннего паводка на дачном участке Галины Мыскиной, который находится в Заречном поселке. 4 сотки за несколько дней буквально оказались под водой.

И такая ситуация повторяется практически каждую весну. Проживает она с внуком.Но сейчас находиться на участке им просто невозможно. Как и восстановить имущество. Фонд Булата Утемуратова совместно с «Красным Полумесяцем Казахстана» оказал им помощь в размере 100 тысяч тенге.

Галина Мыскина, жительница г.Петропавловска:

— Большое спасибо людям, которую дали нам эту подмогу. Это прям очень душевно я благодарна. Не выразить тем, что вот нам сделали. Это очень хорошее подспорье, мы сделаем ремонт, подлатаем то, что у нас вода натворила и будем дальше жить.

Но рассчитывать на такую финансовую поддержку от фонда может далеко не каждый. Деньги выделяются только тем, кому они, действительно, необходимы. По 50 тысяч на человека.

Руслан Хрущев, координатор по ЧС фонда «Красный Полумесяц Казахстана»:

— Фонд и КПК выявляет семьи, которые действительно нуждаются. проводят свою оценку. Помощь получают люди. которые действительно живут в этих затопленных домах и есть у нас свои критерии: многодетные семьи, одинокие пенсионеры и если есть в семье инвалиды. Но и также мы берем под свое крыло, у кого дом, действительно пострадал и у них нет денежных средств, чтобы сделать.

На тех, кто подходит под критерии оформляется карта, куда и будут поступать деньги. Срок ее действия 3 месяца, но в связи с введением в стране режима ЧП был он продлен до 31 августа. После карта недействительна.

Руслан Хрущев, координатор по ЧС фонда «Красный Полумесяц Казахстана»:

— До 31 августа люди могут ей пользоваться, тратить на все необходимое, что им нужно. Но по оценке красного Полумесяца это был стройматериал, люди прям очень его хотят. Жилища затоплены. Можно только ее рассчитывать, снимать нельзя. а иначе она блокируется.

С финансовой поддержкой сотрудники фонда в нашу область приехали чуть меньше 2 недель назад. И уже оказали помощь почти 300 жертвам паводка на общую сумму около 40 млн тенге.

Анжелика Сычева