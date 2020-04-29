Казахстанцам, которым положена выплата 42500, не будут арестовывать счета за долги

Государством продолжается выплата социального пособия в размере 42500 тенге. Получают ее те, кто на время режима ЧП потерял свой доход. Для этого казахстанцы предоставляют имеющиеся карточные счета, которые зачастую являются обычными банковскими.

Жулдуз Баймашева, руководитель отдела обеспечения исполнительного производства департамента юстиции СКО:

— В идеале, граждане для того, чтобы получить соцпомощь, должны открывать специальные счета в банках второго уровня и реквизиты предоставлять источнику выплаты, то есть ответственному госоргану. Однако, в условиях пандемии люди лишены возможности свободно передвигаться и, как следствие, открывать эти счета. Поэтому было принято решение о некоторых послаблениях в сфере исполнения.

Так, банки второго уровня на специальные счета аресты не накладывают, а сообщают судебным исполнителям о невозможности исполнения постановления.

Жулдуз Баймашева, руководитель отдела обеспечения исполнительного производства департамента юстиции СКО:

— Кроме того, если должник получил выплату на арестованный счет и не имеет возможности снять деньги, департаментом юстиции и частными судебными исполнителями всегда оказывают помощь, в снятии таких арестов.

В условиях карантина приемы граждан сейчас не проходят, как в департаменте юстиции, так и у частных судоисполнителей. Но при необходимости заявители всегда могут обратиться по контактным телефонам или электронной почте, они указаны на сайте департамента.

Алена Хан