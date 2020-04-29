Капитальный ремонт проведут в с.Архангельском Кызылжарского района

В январе Архангельской школе исполнилось 40 лет. Столько же эти стены не видели капитального ремонта. Исключение – крыша. Её заменили в 2008-м. В этом году это учебное заведение, как и еще 99 других, ждут кардинальные изменения.

Здесь поменяют окна, преобразуют входную группу, холл на 1 этаже, полностью заменят пол на втором и поменяют двери. К работам уже приступили. Начали с окон в пришкольном мини-центре. После снятия карантина сюда вернутся дети , потому эту часть делают в первую очередь.

Сергей Гренадёров, директор Архангельской СШ, Кызылжарский район:

— В этом году работы начали своевременно рано, уже 23 апреля был заезд, привезли сразу партию из 15 окон, затем через день довезли еще 15, на сегодняшний день 30 окон уже смонтировано, то есть 5 часть. Генеральным подрядчиком является строительная организация «Строй-Сервис».

Всего в 2020 году в Кызылжарском районе проведут капитальный ремонт 8 школ, еще 4-х — текущий.

Амангельды Абдрахманов, руководитель отдела образования Кызылжарского района:

— На капитальный ремонт выделено 523 млн 365 тысяч тенге, на текущий ремонт 4 школ выделено 34 млн 33 тысячи тенге, общая сумма на ремонт 12 школ района – 557 млн 398 тысяч тенге.

Стоит отметить, что в этом году на ремонт 100 объектов образования выделили 5 млрд тенге, столько же средств направляли и в 2019. За два года планируется охватить 230 школ, а это каждая вторая в регионе.

Алена Хан