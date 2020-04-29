Глава региона подверг критике работу коммунальных служб и монополистов

Положили новый асфальт, сделали тротуар, высадили деревья. А на следующий год всё перекопали, чтобы положить трубы. Сценарий, который повторяется из года в год. И каждый из нас задавался вопросом: «Почему службы не могут скоординировать свою работу?». Страдают ведь в итоге жители области. Задался этим вопросом и глава региона во время заседания областного акимата. Какой ответ услышал, расскажем далее.

Нарушение системы отопления, износ теплосетей или не проведённая опрессовка. Это главные причины того, что некоторые петропавловцы мёрзли зимой в своих квартирах. Почти во всех случаях в этих домах не было КСК.

Всего за отопительный сезон поступило 133 жалобы от горожан. Это почти вдвое меньше, чем в предыдущем сезоне. Во многом обращения сократились из-за проводимой масштабной реконструкции теплосетей.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Строительство перемычки между теплосетями в Береке начали в 2018. В этом году завершаем. Она обеспечит бесперебойную подачу тепла в любых условиях как Береке, так и центра города. Плюс «Капай». Труба уже подошла. Предстоит большой снос и проектирование большого жилого мкр.

После реконструкции в домах, конечно, тепло и уютно. А вот за окном менее красочно. Разбитый асфальт, снесённые дорожные знаки, строительный мусор. И некоторые улицы после такого «варварского» ремонта в порядок приводят нескоро.

Очень обидно, если всего год назад здесь «постелили» долгожданный асфальт, благоустроили территорию, а потом разбили, чтобы проложить трубы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Из 254 ордеров, выданных в 2019 году, закрыто только 145. Большие неудобства испытывают жители города. Пенсионерам, мамам с детьми в колясках очень трудно переходить эти улицы. Мы видим это практически везде. Всё перевёрнуто. В конце концов, когда это закончится, Булат Серикович.

Проблему решим, систему автоматизируем, докладывает градоначальник. Если подрядчик не закрыл ордер или необоснованно продлил, штрафы ждать не заставят.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Откровенно говоря, надлежащего контроля нет. Вскрыли, где-то работы провели, где-то закрыли, где-то не закрыли. Вскрывают в зимнее время, аварийные ситуации происходят, но до конца не доводят. Чтобы учёт наладить и автоматизировать, мы до 1 июля систему полностью закончим. Действительно, отдел ЖКХ плохо сработал в части контроля.

Нет контроля. Слаженной, грамотно скоординированной работы тоже нет. «Теплосети» и «Кызылжар су» сами по себе, как и городские власти.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Иной раз такая бестолковщина происходит. Неужели нельзя всё это систематизировать, упорядочить элементарно. Жамбыла-Ульянова, Жумабаева, Жамбыла, Крепостная, Мусрепова. Очень много, где бросили и всё осталось. В ближайшее время приведите всё в порядок.

Но пока некоторым жителям областного центра слишком жарко или недостаточно тепло. В деревнях мечтают о центральном отоплении. Речь о жителях двухэтажек, которые отапливают свои квартиры углём и дровами. С этим вопросом к главе региона обращаются в каждом районе.

Планировали, что в этом году подключат 38 многоэтажек. Сейчас финансирование увеличили. В 53 домах появится центральное отопление за счёт установки биокотлов. В новых комфортных условиях следующую зиму встретят порядка 2 тысяч жителей.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— 105 новых котлов позволили сэкономить в бюджетных организациях 23 тысячи тонн угля или 220 млн тенге. Эту работу надо продолжать. Эта работа не проводится в Уалихановском и в Акжарском районах. В этом году будет ещё 19 котлов установлено в 9 районах.

А в 13 школах области до сих пор используют электрическое отопление. Такие бессмысленные траты недопустимы. И это в то время, когда государство призывает к экономии. Работы по снижению тарифов в регионе начали в 2018 году. С того времени североказахстанцы в общей сложности, сэкономили 1,5 млрд тенге.

Приходить долгожданные счета за электричество скоро будут крупнейшему дачному обществу «Дружба». Электроэнергия там появится в середине мая. Недавно подключили и «Энергетик 2». Несмотря на название, там света много лет не было.

Немалые деньги тратит область и на сферу ветеринарии. Исследование импортного скота, вакцинация, санитарная безопасность. Это стало следующим вопросом повестки дня.

Берик Альжанов, руководитель управления ветеринарии СКО:

— На проведение ветеринарных мероприятий в 2019 году было выделено 1 млрд тенге. В текущем году выделено 819,5 млн тенге. Также по вашему поручению проводится работа по привлечению специалистов. В 2019 трудоустроено 14 выпускников. По программе переселения трудоустроено 14 человек. В текущем году два человека.

При этом регион всё ещё нуждается в 19 ветеринарах. Закрыть вакансии можно с помощью программ «С дипломом в село» и по переселению граждан из трудоизбыточных регионов. С их помощью уже решили проблему с дефицитом педагогов в селах.

Айгерим Мукашева