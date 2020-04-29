39 миллиардов тенге потратят в СКО на ремонт дорог

Протяженность дорожной сети СК- примерно 9 тысяч километров. Из них 2 тыс. приходится на трассы республиканского значения. Львиная доля, а это почти 78% — на местные. В этом году по области планируют заасфальтировать 770 километров.

Чтобы привести в порядок дороги, по программе «Дорожная карта занятости» привлекут 1500 специалистов. В удовлетворительном состоянии сейчас находится 65% дорог. Для улучшения их качества из года в год выделяются большие средства.

Тимур Ауелов, и.о. заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— В 19 году порядка 30 миллиардов было. А в этом году со всеми дорогами — 39. Это общее финансирование по всем дорогам, включая внутрипоселковые, республиканские и местные. 2.28. Обеспечить жителей рабочими местами- главная наша задача.

Большое внимание уделят дорогам в селах. Ни для кого не секрет, что во многих деревнях асфальта попросту нет, или же он пришел в негодность. В 2020-ом в порядок приведут дороги в Тимирязевском, Уалихановском и районе им.Г.Мусрепова.

А еще отремонтируют участок трассы Саумалколь-Новоишимское, и Покровка-Корнеевка-Горное. Продолжается реконструкция и трассы «Петропавловск — Курган».

Тимур Ауелов, и.о. заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— Во всех районных центрах в текущем году будет проведен ремонт дорожной сети. Мы надеемся, что эти работы приведут к хорошему результату и показатели у нас улучшатся. На текущее содержание областной сети задействовано 990 миллионов тенге.

Дорожные организации уже приступили к ремонту, но пока только к текущему. Масштабные работы начнут в мае. Специалисты говорят, к концу года в удовлетворительное состояние приведут 69% дорожного полотна региона.

Абай Альжанов