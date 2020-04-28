В боях ВОв сражались 13 преподавателей и 28 студентов Петропавловского учительского института

Массовый ликбез и стремление быть образованным. В 1937 году на территории нашей области знания в них получали порядка 150 тысяч ребят. Кроме того, обучалось больше 35 тысяч взрослых. Региону нужны были «сильные» педагоги.

Потому 1 сентября 1937 года двери для студентов распахнул Петропавловский учительский институт. В первый год было 211 студентов и два факультета: исторический и естественно-географический.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Но беззаботную студенческую жизнь изменила война. Великая Отечественная. Сколько студентов и преподавателей ушли на фронт, ещё предстоит выяснить. Но уже сейчас известно, многие уходили на войну добровольно. И парни, и девушки.

Вот, к примеру, приказ об отчислении второкурсницы Ахмединой. Но не за прогулы или плохие отметки. 20-летняя девушка добровольно ушла на фронт. Молодые и отважные. За годы Великой Отечественной защищать свою родину отправились 28 ребят из Петропавловского учительского института.

Студенческая жизнь, о которой грезит большинство школьников, для некоторых так и осталась мечтой. Но по-другому никак. К тому же перед ними были достойные примеры мужества и отваги. Преподаватели тоже уходили на фронт.

Ербол Исакаев, и.о ректора СКГУ им. М.Козыбаева:

— Вот приказ 12 июля 1941 года. Здесь несколько пунктов. Три последних связаны с тем, что преподаватель истории Средних веков Линькова С.М. уволить в связи с уходом в ряды РККА и освободить от работы. Следом идёт инспектор заочного сектора Ковалев в связи с уходом на фронт.

На борьбу с фашистами ушли 13 преподавателей, один из них погиб. Не вернулись и четверо студентов. В архиве вуза сохранились все приказы и протоколы. Кстати, срок их хранения 75 лет. Но уничтожить эти папки рука не поднялась.

Изучив архивные документы, становится ясно: даже в самые трудные для страны времена занятие не прерывались. Шли ожесточённые бои на одном конце страны и студенческие лекции на другом.

Ербол Исакаев, и.о ректора СКГУ им. М.Козыбаева:

— Были учебные планы, экзамены, допуски. Также студентов отчисляли, объявили выговоры за то, что не ходят на занятия. Но, тем не менее, даже в этот тяжёлый период, судя по документам, проходили госэкзамены, начислялась стипендия.

Согласитесь, интересно найти в них информацию о своём дедушке или бабушке. Узнать, как он учился и даже вёл себя. Вот, к примеру, приказ о строгом выговоре за пьянство в общежитии. А это ведомость за госэкзамен. «Не даёт ответа, несмотря на ряд наводящих вопросов».

Так оценили студента Пантелеева на «испытании». Да, в некоторых документах так называли экзамен. Знал ли этот парень тогда, 79 лет назад, что эту ведомость будут изучать журналисты, да ещё и показывать всей области.

Казалось бы, скучные документы, пожелтевшие страницы. Но как много они могут рассказать нам о прошлом. Потому найденную информацию руководство вуза планирует сделать общедоступной.

Айгерим Мукашева