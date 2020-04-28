Сельхозкооператив в Аккайынском районе работает без сбоев

В Аккайынском районе, несмотря на карантин, в прежнем режиме продолжает работать сельскохозяйственный кооператив по переработке молока. Ежедневно там производят по 2-3 тонны экологически чистого продукта.

Помимо этого, изготавливают масло. Общий же объем переработки составляет от 8 до 10 тонн в сутки. Режим ЧП не повлиял на процесс производства. На предприятии до карантина работали 16 человек, все сотрудники продолжают трудиться в том же составе.

Ермек Татваев, учредитель ПК «СПК «МОЛ-ТД», Аккайынский район:

— Цены на продукцию мы поднимать не стали. У нас цена осталась докризисная — получается 175 тенге. Что в прошлом году она была отпускная цена с предприятия и в этом году такая же.

Анастасия Остертак