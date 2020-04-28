С 28 апреля в СК возобновили плановую госпитализацию и консультацию

За это время, конечно, накопилось немало пациентов, которым нужно на приём к специалисту. Сегодня они уже могли попасть в нужный кабинет. Доступны услуги в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи и пакета ОСМС.

Но только по направлению терапевта и на бесплатной основе. И, конечно, необходимо быть в маске и соблюдать дистанцию. Получить нужную медуслугу можно в 40 организациях области, которые заключили договор с фондом обязательного медстрахования.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:

— В договоре прописано очень много условий по правильности исполнения услуг, мы всегда имеем возможность перепроверить и быть уверенными, что будут соблюдаться санэпиднормы. Для того, чтобы не занесли коронавирусную инфекцию, если она появится. Поэтому с сегодняшнего дня все медорганизации работают в провизорном состоянии: с применением средств индивидуальной защиты, с разделением на «чистые» и «грязные» зоны.

Айгерим Мукашева