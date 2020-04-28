Президент Казахстана поставил перед минздравом ряд задач

Не смотрит ни на возраст, ни на место проживания. Коронавирус продолжает атаковать весь мир. В списке заболевших уже около 3 млн человек, и эта цифра будет расти. Ожидается вторая волна пандемии. Ситуация по-прежнему крайне серьезная, сказал Президент страны в своём заявлении и принял решение о продлении режима ЧП до 11 мая.

Сауле Сулейменова, председатель Гражданского альянса СКО:

— Необходимо это время вытерпеть, выдержать. Осталось немного. Всем нужно набраться терпения, набраться сил. Впереди предстоит большая работа по восстановлению. И самое главное — не поддаваться провокациям.

А их немало. «Коронавирус — это обычная ОРВИ», «Зачем раздувать трагедию?». Считают некоторые беспечные граждане и продолжают бесцельно бродить по улицам. А некоторые вовсе считают, что опасный вирус — всего лишь выдумка. Правда, почему — объяснить не могут, но настойчиво просят отменить карантин и режим ЧП.

Евгений Кинцель, председатель независимой Северо-Казахстанской Палаты юридических консультантов:

— Это всё равно, как если бы больной лёг на операционный стол и на середине операции сказали бы, давайте разрежем и не будем зашивать. Поэтому если проводить карантин, то до конца, чтобы все были здоровыми. Если уж лечиться, так лечиться.

Согласны со словами юриста и североказахстанские врачи и приводят в пример Швецию, где до сих пор не ввели жёсткие карантинные меры. Они выбрали другой путь: выработать коллективный иммунитет, иначе говоря, переболеть всей страной.

Сейчас в Швеции около 19 тысяч заболевших, две тысячи уже погибли. А в мире число умерших от коронавируса перевалило за 211 тысяч. Во многих странах переполнены больницы, не хватает аппаратов ИВЛ и медиков. И вакцины от коронавируса пока нет.

Только строгое соблюдение карантинных мер спасает тысячи людей от опасного вируса, — отметил Токаев. Также он сообщил, что действия Казахстана получили положительные отзывы Всемирной организации здравоохранения и международных экспертов.

Президент выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, военным, работникам госаппарата, волонтёрам и, конечно же, врачам и всему мед персоналу.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:

— Что касается дополнительных выплат медработникам: она осуществлена с 1 марта этого года. Получили эти деньги те сотрудники, которые подвергались опасности потенциального заражения. Это сотрудники приёмного покоя, которые обслуживали пациентов с ОРВИ. У нас это 38 человек на общую сумму свыше 5 млн тенге. Это за март.

Помимо поддержки врачей, перед минздравом Президент поставил ещё одну задачу — увеличить объёмы тестирования на коронавирус. В день необходимо проводить до 20-25 тысяч исследований. И вывести производство казахстанских тест-систем на промышленный уровень.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:

— Это очень важный шаг. Разработать тест-систему не так просто. Во всём мире они сейчас разрабатываются. Но главное — обеспечение. Даже неважно — наши будут или импортные, главное, чтобы они были эффективны и давали максимальный результат.

Ещё один приоритет — производство иммунобиологических препаратов. Чтобы когда появилась заветная вакцина, Казахстан не зависел от её поставок из-за рубежа. Также Президент добавил, что в посткризисный период развитию медицины уделят огромное внимание. Эта сфера получит масштабную государственную поддержку.

Айгерим Мукашева