Пожар на балконе в многоэтажке произошел в Петропавловске

Во вторник в 11 часов 30 минут на пульт «101» поступило сообщение о пожаре на балконе 5-этажного многоквартирного дома по адресу ул. Карима Сутюшева, 51. Незамедлительно на место ЧП выехали 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

На объекте пожарные обнаружили задымление подъезда. Огнеборцы эвакуировали 36 жильцов, в их числе 11 детей. В 11 часов 56 минут спасатели полностью локализовали пожар, а тремя минутами позже — ликвидировали.

В результате огнем уничтожена оконная и балконная рамы и домашнее имущество. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Причина и ущерб устанавливаются. С начала года на территории области произошел 181 пожар, 138 из них в жилом секторе.

Алена Хан