Пожар на балконе в многоэтажке произошел в Петропавловске

ДЧС

20:17 28 Апреля 2020

Во вторник в 11 часов 30 минут на пульт «101» поступило сообщение о пожаре на балконе 5-этажного многоквартирного дома по адресу ул. Карима Сутюшева, 51. Незамедлительно на место ЧП выехали 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

На объекте пожарные обнаружили задымление подъезда. Огнеборцы эвакуировали 36 жильцов, в их числе 11 детей. В 11 часов 56 минут спасатели полностью локализовали пожар, а тремя минутами позже — ликвидировали.

В результате огнем уничтожена оконная и балконная рамы и домашнее имущество. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Причина и ущерб устанавливаются. С начала года на территории области произошел 181 пожар, 138 из них в жилом секторе.

 

 

Алена Хан

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