Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установили в Мамлютке

Народ в потоке истории

19:06 28 Апреля 2020

Напомним, 26 апреля исполнилось 34 года со дня страшной аварии в украинском городе Припяти. Тысячи людей пострадали в этой трагедии. Теперь это памятная дата для всех стран бывшего Советского Союза.

До настоящего времени в Мамлютке не было места, куда могли бы прийти люди, возложить цветы и почтить память погибших в радиационной аварии.

Идею установить памятник поддержали как жители, так и участники тех событий, рисковавшие своими жизнями. В связи с пандемией торжественное открытие монумента к памятной дате стало невозможным, его организуют после снятия режима ЧП.

 

 

Айгерим Муканова

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