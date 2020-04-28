Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС установили в Мамлютке

Напомним, 26 апреля исполнилось 34 года со дня страшной аварии в украинском городе Припяти. Тысячи людей пострадали в этой трагедии. Теперь это памятная дата для всех стран бывшего Советского Союза.

До настоящего времени в Мамлютке не было места, куда могли бы прийти люди, возложить цветы и почтить память погибших в радиационной аварии.

Идею установить памятник поддержали как жители, так и участники тех событий, рисковавшие своими жизнями. В связи с пандемией торжественное открытие монумента к памятной дате стало невозможным, его организуют после снятия режима ЧП.

Айгерим Муканова