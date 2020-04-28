Коммунальные службы приступили к ямочному ремонту на улицах Петропавловска

Азамат Шарипов:

— Знаете, я много езжу по миру и вижу , как соблюдаются все технологии, и хотелось бы, чтобы у нас в Казахстане, в СКО соблюдались все технологии. В целом насчет качества дорог могу сказать, что тенденция за 5-10 лет есть, наблюдается небольшое улучшение качества дорог.

Тем не менее, проблемы все же имеются, считает Азамат. С ними он, как водитель, сталкивается нередко. Как минимум раз в месяц мужчине приходится загонять свое авто на станцию техобслуживания. Но теперь, надеется, делать он это будет реже.

С 20 апреля специалисты начали оценивать состояние дорожного полотна областного центра. И уже вчера коммунальщики приступили к ямочному ремонту . Подрядчиком выступило ТОО «Жол Құрылас».

Дмитрий Подсвиров, мастер дорожных работ ТОО «Жол Құрылас»:

— Снимаем старый асфальт, выбоины, провалы. Подготавливаем основания к новому асфальту. Вычищаем, заливаем новый битум,стелем новый асфальт. Сегодня Пушкина от Партизанской до Пржевальского.

Провести ямочный ремонт этого участка дороги планируют в течение 4 дней. После спецтехнику перегонят на улицы Мира, Жумабаева и на участок от Партизанской до Карима Сутюшева. Всего до конца июня в Петропавловске планируют отремонтировать дороги на 27-ми улицах, это более 7 тысяч квадратных метров.

Анжелика Сычева