Чтобы попасть на июньский этап ЕНТ нужно подать онлайн-заявку

По словам специалистов, в рамках нового формата необходимости в получении электронной цифровой подписи нет, и регистрироваться на сайте EGOV тоже не нужно. Подать заявку на участие в экзамене можно до 10 мая. На данный момент уже более 1500 школьников воспользовались данной платформой.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Это предполагается для выпускников двух категорий: для тех, кому есть 18, для тех, кому нет 18. В том случае, если 18 есть, за них подают он-лайн заявку родители. В таком случае через данную ИС необходимо проверить статус мобильных данных и пройти через ссылку did.gov.kz, после этого заполняются персональные данные выпускника.

Алена Хан