Более Т31 млрд планируют направить в СК на строительство домов в 2020г.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Жас Оркен- один из быстро развивающихся микрорайонов города. За последние годы здесь построили дворец школьников, спортивные объекты, жилые дома. Работы идут и сейчас. Полным ходом возводят 6 многоэтажек, среди них- 2 самых высоких дома Петропавловска. Каждый занимает 18 этажей.

А напротив этих зданий-близнецов по пересечению улиц Петрова и Жамбыла ведется строительство новой 16-ти этажки. Возведением многоэтажки занимается компания «Альфа-Север».

По словам бригадира Бауыржана Кушешова, строители продолжают работать не покладая рук, даже несмотря на режим карантина.

Бауыржан Кушешов, бригадир ТОО «Альфа-Север»:

— Нас развозят по домам, нас забирают утром. Маски, антисептики — у нас все есть. Правила все соблюдаем.

Строительство жилого дома начали в ноябре прошлого года. Рассчитан он на 96 квартир. Стоимость объекта оценивается примерно в миллиард тенге. Подрядчики обещают, что работы они закончат до конца этого года. Особых проблем с поставкой стройматериалов нет.

Андрей Капустин, директор ТОО «Альфа-Север»:

— Строительство на период карантина не останавливали. Поднимаем стены, то есть монолит. На следующей неделе будем приступать к кирпичной кладке. Дальше- отделочные работы: электрика, сантехника. В строительстве задействованы порядка 40 человек.

В ближайшие 2 года, по словам руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Серика Мухамедиева, построят еще 30 многоэтажек. В 2020 в Петропавловске планируют возвести 9 новых домов.

На эти цели из областного бюджета выделили более 31 миллиарда тенге. Если сравнивать с прошлым годом, то эта сумма выросла на 46 %.

Серик Мухамедиев, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— 19 домов будут по госпрограммам, на 11 домов будут привлечены частные инвестиции. 15 домов- это кредитное жилье, на которые выделено 9, 2 миллиарда тенге. 4 дома строится- арендное жилье без права выкупа для социально-уязвимых слоев населения. Это два 128 квартирных дома в микрорайоне Береке и два 93 квартирных по ул.Чкалова.

В управлении отмечают, строительство 4-х жилых домов, предназначенных для аренды социально уязвимым слоям населения, завершат в текущем году.

Абай Альжанов