28 апреля после выступления К.Токаева, в СК начался 1-й этап ослабления карантина

Почти месяц североказахстанцы привыкали к тому, что дом — это самое безопасное место. В магазине и банке, рядом с которым увидеть сидящих на стуле посетителей — норма, важно держать дистанцию и быть в маске.

Дышать в ней уже привыкли, наверное, даже те, у кого раньше при одном взгляде на средство защиты уже не хватало кислорода.

Жителям области, причем не только нашей, казалось, что ограничениями и запретами, из-за которых многие североказахстанцы на время лишились заработка, местные власти его просто взяли и перекрыли. 25 дней жесткого карантина были не прихотью, а необходимой мерой в сложившейся ситуации.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В области последний раз случаи заражения зафиксированы 3 недели назад. После этого были только завозные случаи. Это результат жестких карантинных мер и дисциплины наших жителей, которые придерживаются требований карантина. По словам Главы Государства, в регионах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем, могут приступить к смягчению карантина.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— В нашей области первый этап его ослабления начался 28 апреля. Первостепенная задача простая, но только на первый взгляд, необходимо оживить экономику. Новый вирус действовал на опережение и ударил по ней буквально из всех снарядов. Чтобы наверстать упущенное, нельзя терять ни минуты.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Будем запускать малые и средние промышленные предприятия, которые будут задействованы в строительстве и ремонте. К примеру, изготовление окон и дверей, железобетонных изделий, инертных материалов и столярные цеха. Возобновят свою работу дорожные и грузовые компании и асфальтобетонные заводы.

Предполагается, что на первом этапе ослабления карантина в СКО на работу выйдут 45 тысяч человек. В ремонте социально значимых объектов будут задействованы 6,5 тысяч жителей региона, которые ранее не были трудоустроены. Для специалистов сферы строительства и сельского хозяйства с 28 апреля открыли свои двери ЦОНы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Жители пока продолжат получать услуги в онлайн-режиме. Мы открываем ЦОНы для предпринимателей, потому что, начинается большой сезон ремонтных и строительных работ, аграрии приступают к посевной. Через ЦОНы будут проходить большое количество сделок и оформление документов.

На первом этапе ослабления карантина с 28 апреля в СКО открылись: -адвокатские конторы

-СТО

-автомойки

-шиномонтаж

— химчистки и ремонт оргтехники

Если раньше жители могли выйти только в магазин, аптеку и банк, то теперь можно посетить объекты, которые вновь открываются, в пределах своего района.

Открытие дачного сезона — момент, который ждали все владельцы загородных участков. Споры о запрете на выезд не утихали с момента ввода карантина.

Пожалуй, это правило одно из тех, которое жителям областного центра принять давалось сложнее всего, после вето на бесцельные прогулки на улице, конечно же. Любители сада и огорода обрывали телефоны городского акимата, «взрывали» комментариями социальные сети.

nasty_kopotilova: «Попробуйте прокормить пенсионеров, которые живут своей дачей! Да и не только пенсионеров…»

khruslova13: «Многие живут на даче. И это, по-моему, лучше, чем в городе. Спокойнее, воздух чище и контакта с людьми в разы меньше. Продукты только отвез и живет себе человек, занимается посадкой и дышит свежим воздухом»

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Все комментарии читаю. Благодарю всех дачников за понимание и терпение. Разрешено посещение дачных участков. Поэтому дачников прошу придерживаться следующего графика. С 5 до 8 утра на специальных автобусных маршрутах можно доехать до своего участка. Специально выделяем автобусы, на период действия карантина они будут бесплатными. На личном автомобиле дается возможность с 5 до 7 утра. Днем передвижение дачников будет ограничено. Вечером с 17 до 20-00 на автобусе можно вернуться домой. На личной машине только с 17 до 19 часов. Автобусы должны быть заполнены только лишь наполовину.

Пенсионерам старше 65 лет выезд на участки по-прежнему запрещен. Схемы движения дачных маршрутов есть на сайте городского акимата. Его требования о подаче данных для внесения в автоматизированную систему СЕРГЕК остаются прежними.

Все владельцы дачных участков, которые хотят на них попасть, должны предоставить следующую информацию: -ФИО владельца дачного участка

-ИИН владельца дачного участка

-Фактический адрес проживания владельца дачного участка

-Наименование садоводческого товарищества

-Список лиц, которые будут въезжать на данные дачные участки

-Контактный телефон для уточнения данных

-Дополнительно представить данные по легковому автотранспорту (марку, гос. регистрационный номер) Данную информацию можно: -предоставить через председателя садоводческого общества

-отправить на электронный адрес dpetro2020@mail.ru

-отправить на мобильный номер WhatsApp: 8 708 306 28 38.

Пополнило список долгожданных изменений, не такое ожидаемое, как дачи, конечно же, новый режим работы супермаркетов и продуктовых магазинов. Теперь они будут открыты с 08 утра до 7 часов вечера.

Еще одно важное послабление — в регионе возобновляют плановую госпитализацию и консультативно-диагностическую помощь. А еще всех североказахстанцев ждет 10% скидка от монополистов на тарифы: на воду, тепло и электричество.

Дарья Пышмынцева