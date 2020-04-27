В селе Бесколь продолжается строительство новой школы на 300 мест

Абай Альжанов, корреспондент:

— Строительство 4-ой по счету школы в Бесколе начали в ноябре прошлого года. Находится она на юго-востоке села, этот район здесь называют «Санта Барбарой». Подрядчиком выступила фирма «Зерттеу СК». По проекту школа поделена на несколько секций. Первые 2 займут учебные корпуса, третью — спортзал и столовая. А еще на территории учебного заведения построят футбольную, волейбольную, баскетбольную площадки и беговую дорожку.

Строительство школы идёт полном ходом. Отставания от графика нет, — говорят подрядчики. Сейчас здесь трудятся 49 человек, которые ежедневно выходят на работу. Трудностей с поставкой стройматериалов здесь не испытывают.

Ануар Дентаев, инженер производственно-технического отдела ТОО «Зерттеу СК»:

— На данном этапе строительства завершена кирпичная кладка первой блок-секции. Завершена кладка 1 этажа 2 блок-секции. На 3 блок-секции ведётся монтаж фундамента и разработка грунта. Параллельно занимаемся благоустройством территории.

Вопрос о строительстве ещё одного учебного заведения в райцентре не раз поднимали на отчётных встречах акима района. Детям из юго-восточной части Бесколя в ближайшую школу приходилось ездить на автобусе.

Жакен Сарымбет, житель с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Когда школу откроют, то детям хорошо будет. Здесь они всегда под надзором будут, мы сопровождать всегда будем, здесь недалеко.

Ербол Багенов, аким Бескольского сельского округа, Кызылжарский район:

— В с.Бесколь 3 школы: с казахским языком обучения «Парасат», школа-гимназия с русским языком обучения и школа № 2. В юго-восточном Бесколе более 500 дворов, 3500 человек населения. В этом районе детей от 0 до 6 лет по данным районного отдела образования 360 человек.

На возведение новой двухэтажной школы выделили более 830 миллионов тенге. Она рассчитана на 300 мест. Распахнёт свои двери учебное заведение к 1 сентября.

Ербол Багенов, аким Бескольского сельского округа, Кызылжарский район:

— Одновременно со строительством школы планируем в юго-востоке Бесколя сделать асфальт на улицах Некрасова, М.Жумабаева и ул. М.Маметова. Одновременно идет работа по освещению улиц. На 5 лет план есть у нас.

Работы по благоустройству юго-восточной части села Бесколь продолжатся.

Абай Альжанов