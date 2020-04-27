Первая волна паводка наш регион миновала. Как говорят спасатели, прошла она без сюрпризов. Удар, как и прежде, пришёлся на село Тепличное, поселок Заречный, а также Петропавловское водохранилище. Сильный порывистый ветер усложнял обстановку.

Серик Наурызбаев , и.о начальника ДЧС СКО:

— Что создавало нагонную волну, сама о себе нагонная волна создала угрозу обвалованиям и дамбам. В связи с этим были проведены укрепительные мероприятия по укладке мешкотары, были задействованы средства Нацгвардии, также местных исполнительных органов. Аналогичная ситуация складывалась в Заречном и к дамбе подходила волна.

По словам специалистов, сейчас уровень воды в Петропавловском водохранилище идёт на спад. В сутки уменьшается на 3-4 см. А вот в районе села Соколовки, наоборот, растёт. Что касается второй волны, которая ожидается в ближайшее время, она тоже не должна нанести сильного ущерба. По руслу реки Есиль ощутить мы её не должны.

Серик Наурызбаев, и.о начальника ДЧС СКО:

— Мы наблюдаем перелив через гребень в Сергеевском водохранилище, составляет 85 см, по данным гидрологического поста, которое расположена в районе села Токсан би западное, там уровень падает, там вода зашла в чашу Сергеевского водохранилища.

Говорили на брифинге и о пожарах. Ситуация усложнилась из-за повышения температуры воздуха и усиления ветра. Сейчас в области зарегистрировано свыше 360 случаев возгорания сухой травы на площади порядка 500 гектаров.

Серик Наурызбаев , и.о начальника ДЧС СКО:

— В области сейчас создано 55 мобильных групп, которые проводят рейдовые мероприятия по выявлению фактов несанкционированного сжигания сухой травы. Уже с начала опасного периода было проведено порядка 150 рейдов, к административной ответственности привлечено 66 человек на сумму 160 тысяч тенге.

Всего с начала года в Северном Казахстане произошло свыше 130 пожаров, огненная стихия унесла жизни 16 человек. Материальный ущерб составил 28 млн тенге.

Анжелика Сычева