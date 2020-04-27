Стартовала республиканская акция «Бiз бiргемiз»

Рассчитывать на поддержку могут люди с инвалидностью, пожилые, получающие минимальную пенсию, а также многодетные и малообеспеченные семьи. В Казахстане помощь от лидирующей партии страны уже получили более миллиона человек.

В СКО Нур Отан поддержал почти 2 тысячи семей. Активисты развозят нуждающимся продуктовые пакеты, средства индивидуальной защиты. В это непростое время такая помощь особенно нужна.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:

— Эта работа будет продолжена, телефонные звонки поступают, в наши центры поддержки поступают сообщения, в которых люди описывают свою жизненную ситуацию. Оставляют свои данные, после волонтёры оказывают им помощь.

С момента введения в стране режима ЧП количество обращений в филиал партии увеличилось на 57%. Выплата в 50 тысяч тенге стала хорошей поддержкой казахстанцам. Получить её могут представители тех же категорий, о которых говорилось ранее. По республике материальную помощь оказали более 80 тысячам человек.

По первому траншу в нашем регионе деньги перечислили более трём с половиной тысячам жителей, в понедельник, 27 апреля, состоялся второй перевод средств, по нему выплату получат еще около 8 тысяч петропавловцев. Большое количество вопросов поступало во время эфира от матерей-одиночек.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:

— Добрый день, я мать- одиночка, куда и как обратиться?

— Если вы не получаете АСП и не проходите в списках как малоимущая, а также ваше рабочее место сохранилось, тогда вы можете позвонить по нашим телефонам, и мы постараемся помочь вам продуктовым пакетом.

Напомню, получить выплату в 50 тысяч тенге могут жители только 23 городов.

Айгерим Муканова