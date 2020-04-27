Североказахстанские медики спасли жизнь жителя Уалихановского района

Во время ЧП надо отдать должное врачам, которые круглыми сутками работают в режиме нон-стоп. Задействованы они в борьбе с коронавирусом и в работе с экстренными случаями. Один из таких произошел в прошлое воскресенье. Срочная хирургическая помощь потребовалась жителю Уалихановского района.

На фоне сильного эмоционального стресса он проглотил складной нож и зажигалку. После приезда бригады врачей в экстренном порядке ему удалили инородные тела из брюшной полости. Оперировал сельчанина руководитель многопрофильного центра областной больницы Руслан Абетов.

Гульнара Сайлау, пресс-секретарь управления здравоохранения СКО:

— В данный момент пациент себя чувствует удовлетворительно, состояние у него стабильное, ранее он нигде не состоял на учете, поэтому сказать, что он психически неуравновешенный, нет никаких оснований.

Чтобы сохранить свое физическое и психологическое здоровье, специалисты советуют гражданам больше общаться с близкими людьми, читать меньше новостей и концентрировать внимание исключительно на положительных вещах. В условиях самоизоляции это сложно, но возможно. Есть и еще один хороший совет.

Павел Моисеев, руководитель психологической службы СКГУ им. М.Козыбаева:

— Практикуйте ежедневную физическую активность, физические упражнения помогут снять стресс и направить накопившуюся энергию в позитивное русло. Оставайтесь на связи и поддерживайте все свои социальные сети. Если органы здравоохранения рекомендовали вам ограничить физический социальный контакт для сдерживания вспышки пандемии, вы можете оставаться на связи через электронную почту, видео или аудио мессенджеры.

А если вы все-таки чувствуете, что справиться с какими-либо эмоциями самостоятельно трудно, лучше обратиться за помощью к специалистам. Кстати, известно, что прооперированный пациент находился в стрессовом состоянии из-за семейных обстоятельств. Сейчас он в центральной больнице Уалихановского района. С ним проведут беседу психологи.

Алена Хан